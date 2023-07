Visite commentée des décors de la collégiale Église Notre-Dame – ancienne collégiale Saint-Austregisile Châtillon-sur-Indre Catégories d’Évènement: Châtillon sur Indre

Visite commentée des décors de la collégiale

Dimanche 17 septembre, 15h00

Église Notre-Dame – ancienne collégiale Saint-Austregisile
Place Monseigneur-Lenoir 36700 Châtillon-sur-Indre
Indre Centre-Val de Loire

02 54 38 74 19

Visite commentée des vitraux, des décors sculptés et des inscriptions de l'église paroissiale Notre-Dame, ancienne collégiale Saint-Outrille.

Cette collégiale romane, aujourd'hui église Notre-Dame, a été édifiée au cours du XIIe siècle. La richesse de son décor sculpté, la variété des techniques employées pour ses voûtes et son étonnante élévation sont d'un intérêt majeur.

