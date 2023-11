Concert de Noël / BORDEAUX eglise notre dame 33000 bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Concert de Noël / BORDEAUX eglise notre dame 33000 bordeaux Bordeaux, 14 décembre 2023, Bordeaux. Concert de Noël / BORDEAUX Jeudi 14 décembre, 20h30 eglise notre dame 33000 bordeaux Tarif normal : 13€ / Tarif réduit : 7€ / Carte Jeune : 5€ Avec Ensemble Vocal d’Aquitaine

Chœur de femmes Eurydice

Denis Poras, piano

Damien Sardet, direction Programme détaillé sur notre site internet eglise notre dame 33000 bordeaux rue Mably 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.polifoniael.org/les-places-de-concert »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556868594 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T20:30:00+01:00 – 2023-12-14T22:00:00+01:00

