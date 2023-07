Randonnée nocturne Église-Neuve-d’Issac, 18 juillet 2023, Église-Neuve-d'Issac.

Église-Neuve-d’Issac,Dordogne

Randonnée nocturne

Eté actif : Balade découverte du patrimoine, des rapaces nocturnes, des chauves-souris et des étoiles.

Accessible à tout public à partir de 6 ans (accompagné d’un adulte). Sur réservation.

21h mairie, 7 €/pers.

Office de Tourisme Mussidan-Villamblard 05 53 81 73 87.

2023-07-18 fin : 2023-07-18 . .

Église-Neuve-d’Issac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Night hikes

Active summer: discover our heritage, nocturnal birds of prey, bats and the stars.

Open to all ages 6 and over (accompanied by an adult). Reservations required.

9pm town hall, 7 ?/pers.

Office de Tourisme Mussidan-Villamblard 05 53 81 73 87

Paseos nocturnos

Verano activo: un paseo para descubrir nuestro patrimonio, las rapaces nocturnas, los murciélagos y las estrellas.

Abierto a partir de 6 años (acompañados de un adulto). Reserva obligatoria.

21 h Ayuntamiento, 7 h /pers.

Oficina de Turismo de Mussidan-Villamblard 05 53 81 73 87

Nächtliche Wanderung

Aktiver Sommer: Entdeckungsspaziergang zum Kulturerbe, zu nächtlichen Raubvögeln, Fledermäusen und den Sternen.

Für jedes Publikum ab 6 Jahren zugänglich (in Begleitung eines Erwachsenen). Nur mit Reservierung.

21 Uhr Rathaus, 7 ?/Pers.

Fremdenverkehrsamt Mussidan-Villamblard 05 53 81 73 87

Mise à jour le 2023-06-21 par Vallée de l’Isle