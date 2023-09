Azul / Cridacompany Église-Neuve-de-Vergt, 7 novembre 2023, Église-Neuve-de-Vergt.

Église-Neuve-de-Vergt,Dordogne

Faire de sa vie une œuvre : tel est le fondement de la compagnie franco-catalane, la Cridacompany.

Sur un plateau immaculé de blanc, un quatuor décalé et imprévisible… Ils sont acrobates, musiciens, jongleurs et experts en autodérision. L’auteur Éric da Silva y met sa touche avec ses Portraits utopiques. Il brosse la personnalité de chacun, regarde, interprète, imagine, poétise…

Chacun se révèle et se reflète. Les phrases s’entremêlent au langage du corps, une narration entre mouvements et voix. Et puis il y a des visages moustachus, une barre de pole dance, des chaussures de flamenco, des balles de jonglage, quelques confettis aussi, bleu azur….

2023-11-07 fin : 2023-11-07 21:00:00. EUR.

Église-Neuve-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Turning your life into a work of art: that’s what the Franco-Catalan Cridacompany is all about.

On an immaculate white stage, a quartet of offbeat, unpredictable performers? They are acrobats, musicians, jugglers and experts in self-mockery. Author Éric da Silva adds his own touch with his Utopian Portraits. He sketches the personality of each performer, watching, interpreting, imagining, poetizing?

Each reveals and reflects himself. Phrases intertwine with body language, a narrative of movement and voice. And then there are mustachioed faces, a pole-dancing bar, flamenco shoes, juggling balls, and some azure-blue confetti too?

Convertir tu vida en una obra de arte: de eso trata la compañía franco-catalana Cridacompany.

Sobre un escenario blanco inmaculado, un cuarteto de artistas extravagantes e imprevisibles? Son acróbatas, músicos, malabaristas y expertos en la autoburla. El autor Éric da Silva aporta su toque personal con sus Retratos utópicos. Retrata la personalidad de cada intérprete, observando, interpretando, imaginando, poetizando?

Cada uno se revela y se refleja. Las frases se entremezclan con el lenguaje corporal, una narración de movimiento y voz. Y también hay rostros bigotudos, una barra de baile, zapatos flamencos, pelotas de malabares y confeti azul celeste?

Die Cridacompany ist ein französisch-katalanisches Ensemble, das sein Leben zu einem Werk macht.

Auf einer makellos weißen Bühne tritt ein schräges und unberechenbares Quartett auf? Sie sind Akrobaten, Musiker, Jongleure und Experten in Sachen Selbstironie. Der Autor Éric da Silva verleiht ihnen mit seinen utopischen Porträts eine eigene Note. Er zeichnet die Persönlichkeit jedes Einzelnen, schaut, interpretiert, stellt sich vor, poetisiert?

Jeder offenbart sich und spiegelt sich. Die Sätze vermischen sich mit der Körpersprache, eine Erzählung zwischen Bewegungen und Stimmen. Und dann sind da noch die Gesichter mit Schnurrbart, eine Poledance-Stange, Flamenco-Schuhe, Jonglierbälle, Konfetti, Azurblau?

Mise à jour le 2023-09-28 par OT de Périgueux