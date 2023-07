Récital lyrique Les amis du Château Église ND de Nazareth Valréas Catégories d’Évènement: Valréas

Vaucluse Récital lyrique Les amis du Château Église ND de Nazareth Valréas, 20 juillet 2023, Valréas. Valréas,Vaucluse Farida Khellaf Soprano, Lise-Eleonore Ravot Mezzo-soprano et Dimitri Gelas Pianiste.

2023-07-20 18:00:00 fin : 2023-07-20 19:00:00. .

Église ND de Nazareth place de l’église

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Farida Khellaf Soprano, Lise-Eleonore Ravot Mezzo-soprano and Dimitri Gelas Pianist Farida Khellaf Soprano, Lise-Eleonore Ravot Mezzosoprano y Dimitri Gelas Pianista Farida Khellaf Sopran, Lise-Eleonore Ravot Mezzosopran und Dimitri Gelas Pianist Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes Détails Catégories d’Évènement: Valréas, Vaucluse Autres Lieu Église ND de Nazareth Adresse Église ND de Nazareth place de l'église Ville Valréas Departement Vaucluse Lieu Ville Église ND de Nazareth Valréas

Église ND de Nazareth Valréas Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valreas/