Grand Concert de Noël Eglise Navarrenx Catégories d’Évènement: Navarrenx

Pyrénées-Atlantiques Grand Concert de Noël Eglise Navarrenx, 23 décembre 2023, Navarrenx. Navarrenx,Pyrénées-Atlantiques Alto en Béarn organise un concert de Noël. Orchestre de chambre des remparts avec Caroline Leonardelli. Harpe, Bach, Mozart, Tournier, Hoffman, Sibelius, Hasselmans..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 . .

Eglise

Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Alto en Béarn organizes a Christmas concert. Orchestre de chambre des remparts with Caroline Leonardelli. Harp, Bach, Mozart, Tournier, Hoffman, Sibelius, Hasselmans. Alto en Béarn organiza un concierto de Navidad. Orchestre de chambre des remparts con Caroline Leonardelli. Arpa, Bach, Mozart, Tournier, Hoffman, Sibelius, Hasselmans. Alto en Béarn organisiert ein Weihnachtskonzert. Kammerorchester der Stadtmauern mit Caroline Leonardelli. Harfe, Bach, Mozart, Tournier, Hoffman, Sibelius, Hasselmans. Mise à jour le 2023-11-23 par OT Béarn des Gaves Détails Catégories d’Évènement: Navarrenx, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Eglise Adresse Eglise Ville Navarrenx Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Eglise Navarrenx latitude longitude 43.4719462;-0.9272786

Eglise Navarrenx Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/navarrenx/