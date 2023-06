Église de la Nativité-Notre-Dame, Émiéville (14) Eglise Nativité de Notre Dame d’Emiéville Émiéville Émiéville Catégories d’Évènement: Calvados

Émiéville Église de la Nativité-Notre-Dame, Émiéville (14) Eglise Nativité de Notre Dame d’Emiéville Émiéville, 2 juillet 2023, Émiéville. Église de la Nativité-Notre-Dame, Émiéville (14) Dimanche 2 juillet, 20h00 Eglise Nativité de Notre Dame d’Emiéville Entrée libre La Chorale Fa C’Si se produira durant La Nuit des églises et fera vibrer les pierres de cette belle église. Pendant l’entracte, une présentation de l’histoire d’Emiéville sera faite à l’aide d’un diaporama. La soirée se prolongera par un verre de l’amitié. Eglise Nativité de Notre Dame d’Emiéville rue du Manoir – Emieville Émiéville 14630 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 23 30 35 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

