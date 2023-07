Ensemble Aliénor : le petit salon Renaissance Eglise Nastringues, 23 juillet 2023, Nastringues.

Nastringues,Dordogne

L’Ensemble Aliénor d’Aquitaine se produit à l’église de Nastringues : chant, luth et viol de gambe.

Libre participation..

2023-07-23 fin : 2023-07-23 . .

Eglise Le bourg

Nastringues 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Ensemble Aliénor d’Aquitaine performs at Nastringues church: singing, lute and viola da gamba.

Free admission.

El Ensemble Aliénor d’Aquitaine actúa en la iglesia de Nastringues: canto, laúd y viola da gamba.

Entrada gratuita.

Das Ensemble Aliénor d’Aquitaine tritt in der Kirche von Nastringues auf: Gesang, Laute und Viola da gamba.

Freie Teilnahme.

Mise à jour le 2023-07-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides