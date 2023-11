SOIREE ASTRONOMIE EN AUBRAC : SPECIALE HIVER – CLAUDE GEOURJON Eglise Nasbinals, 27 décembre 2023, Nasbinals.

Nasbinals,Lozère

Découverte du ciel étoilé de l’Aubrac en hiver : repérer les constellations, les planètes visibles à l’œil nu, les galaxies au télescope…

Inscription: 04 66 32 55 73 ….

2023-12-27 fin : 2023-12-27 20:00:00. EUR.

Eglise

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie



Discover the starry skies of Aubrac in winter: spot the constellations, planets visible with the naked eye, galaxies through the telescope…

Registration: 04 66 32 55 73 …

Descubra el cielo estrellado de Aubrac en invierno: observe las constelaciones, los planetas visibles a simple vista, las galaxias a través del telescopio…

Reservas: 04 66 32 55 73 …

Entdecken Sie den Sternenhimmel über Aubrac im Winter: Erkennen Sie die Sternbilder, die mit bloßem Auge sichtbaren Planeten und die Galaxien mit dem Teleskop…

Anmeldung: 04 66 32 55 73 …

