Cet évènement est passé Concert ATYS de J.B. LULLY Eglise N.D. Buis-les-Baronnies Catégories d’Évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme Concert ATYS de J.B. LULLY Eglise N.D. Buis-les-Baronnies, 13 juillet 2023, Buis-les-Baronnies. Buis-les-Baronnies,Drôme Choeur du stage de musique baroque de la Fontaine d’Annibal

Solistes et accompagnement instrumental

Florent Mayet, direction.

2023-07-13 21:00:00 fin : 2023-07-13 22:30:00. .

Eglise N.D.

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Annibal Fountain Baroque Music Workshop Choir

Soloists and instrumental accompaniment

Florent Mayet, conductor Coro del curso de música barroca de la Fuente de Annibal

Solistas y acompañamiento instrumental

Florent Mayet, director Chor des Praktikums für Barockmusik am Annibalbrunnen

Solisten und instrumentale Begleitung

Florent Mayet, Leitung Mise à jour le 2023-07-03 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale Détails Catégories d’Évènement: Buis-les-Baronnies, Drôme Autres Lieu Eglise N.D. Adresse Eglise N.D. Ville Buis-les-Baronnies Departement Drôme Lieu Ville Eglise N.D. Buis-les-Baronnies

Eglise N.D. Buis-les-Baronnies Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/buis-les-baronnies/