Gers Visite libre et guidée de l’église-musée du Pradau Église – Musée d’art sacré du Pradau Condom, 16 septembre 2023, Condom. Visite libre et guidée de l’église-musée du Pradau 16 et 17 septembre Église – Musée d’art sacré du Pradau Gratuit. Entrée libre. Renseignements au : 05 62 28 11 03. L’église-musée du Pradau propose également des visites libres gratuites sur les deux jours (de 10h à 12h et de 14h à 18h), ainsi que des visites guidées gratuites (à 11h, 15 h et 17h). Inauguration de la sacristie le samedi 16 septembre à 11h. Église – Musée d’art sacré du Pradau Rue Dutoya, 32100 Condom Condom 32100 Gers Occitanie 06 88 58 82 90 – 06 87 14 08 14 https://www.tourisme-condom.com/a-voir-a-faire/sites-a-visiter/eglise-musee-d-art-sacre-du-pradau-753325 Cette église, également appelée église Saint-Barthélemy, date du début du XIIIe siècle. Elle a malheureusement été endommagée pendant les guerres de religion par Montgommery, mais a été restaurée aux XVIIe et XIXe siècles. Un aspect remarquable est la chapelle latérale, agrandie au XVIIe siècle, avec la création d’un plafond peint « à caissons », une caractéristique unique dans le Sud-Ouest. L’ensemble de l’église est classé au titre des Monuments historiques. Dans cet authentique écrin d’art religieux, vous découvrirez de nombreuses œuvres et objets sacerdotaux remarquables, témoignant de son riche héritage depuis le XVIIe siècle, soigneusement installés dans leur contexte architectural et liturgique. L’église – musée d’art Sacré du Pradau abrite, entre autres, un portail roman dit des « capots », un superbe plafond à caissons en bois peint du XVIIe siècle, de nombreux objets sacerdotaux, ainsi que plusieurs tableaux du XVIIIe siècle peints par Jean-Baptiste Smets. Vous pourrez également admirer trois tableaux récemment restaurés : « La délivrance des âmes du Purgatoire »,

« La tête du Christ » et « Saint-François d’Assise recevant les stigmates ». Les visites sont possibles sur rendez-vous, et des permanences sont assurées le dimanche après-midi pendant la période estivale ! En centre-ville face à l’hôpital. Parking à l’entrée de la rue Dutoya. Rampe d’accès pour fauteuil roulant. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

