Concert Elle & les Jean Eglise Moulismes, 8 juillet 2023, Moulismes.

Moulismes,Vienne

Dans le cadre de la fête du Village de Moulismes, Elle et les Jeans” vous embarquent dans leur univers multiinstrumentiste… Attention, bonne humeur contagieuse ! RDV devant la salle des fêtes..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 21:30:00. .

Eglise Place de l’église

Moulismes 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of the Moulismes village festival, Elle et les Jeans? invite you into their multi-instrumental universe… Attention, contagious good humor! RDV in front of the village hall.

En el marco del festival Moulismes village, Elle et les Jeans? le harán viajar por su universo multiinstrumental… No te pierdas su contagioso buen humor RDV delante del ayuntamiento.

Im Rahmen des Dorffestes von Moulismes laden Elle et les Jeans? Sie in ihr Multiinstrumental-Universum ein… Achtung, gute Laune ist ansteckend! RDV vor dem Festsaal.

Mise à jour le 2023-06-27 par ACAP