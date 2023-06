Balade patrimoine contée Eglise Moulismes Moulismes Catégories d’Évènement: Moulismes

Vienne Balade patrimoine contée Eglise Moulismes, 21 juillet 2023, Moulismes. Balade patrimoine contée Vendredi 21 juillet, 20h30 Eglise Gratuit – Sans inscription – Prévoir bonnes chaussures – patrimoine@ccvg86.fr – 05 49 91 07 53 – Organisée par la CCVG Pays d’art et d’histoire – Programme complet www.vienneetgartempe.fr À la tombée de la nuit, partons à la découverte de l’histoire peu commune de Moulismes. Située en limite de plusieurs provinces, sur un axe de circulation, Moulismes était sous l’Ancien Régime le siège de bureaux de douanes. Les marchandises qui circulaient d’une province à une autre étaient taxées et contrôlées. Aussi les auberges se sont développées ici pour accueillir les marchands et leurs convois. Ponctuée de contes, cette balade vous permettra de découvrir toute cette histoire dans l’ambiance féérique du crépuscule.

