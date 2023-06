Flûtes et Harpe à l’Opéra Eglise Moulins-sur-Yèvre, 12 juillet 2023, Moulins-sur-Yèvre.

Moulins-sur-Yèvre,Cher

Les amis de l’église romane de Moulins-sur-Yèvre en Berry, présente Flûtes et Harpe à l’Opéra..

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 . 15 EUR.

Eglise

Moulins-sur-Yèvre 18390 Cher Centre-Val de Loire



Les amis de l’église romane de Moulins-sur-Yèvre in Berry, France, present Flutes and Harp at the Opera.

Les amis de l’église romane de Moulins-sur-Yèvre en Berry, presenta Flautas y arpa en la ópera.

Die Freunde der romanischen Kirche von Moulins-sur-Yèvre in der Region Berry präsentieren Flöten und Harfe in der Oper.

