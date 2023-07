Festival du Haut Limousin – Balade musicale – Impromptu à Venise Eglise Mortemart, 3 août 2023, Mortemart.

Mortemart,Haute-Vienne

Par ActeSix composé de Samuel Hengebaert, alto, Ronan Khalil, clavecin et Julie Dessaint, viole de gambe. Au programme : Antonio Vivaldi, Sonates pour violoncelle et basse continue, Benedetto Marcello, Sonates pour violoncelle et basse continue.

Concert suivi d’un déjeuner champêtre sous les Halles de Mortemart..

2023-08-03 fin : 2023-08-03 . .

Eglise rue des Augustins

Mortemart 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



By ActeSix, featuring Samuel Hengebaert, viola, Ronan Khalil, harpsichord and Julie Dessaint, viola da gamba. Program: Antonio Vivaldi, Sonatas for cello and continuo, Benedetto Marcello, Sonatas for cello and continuo.

Concert followed by a rustic lunch under the Halles de Mortemart.

Por ActeSix, con Samuel Hengebaert, viola, Ronan Khalil, clave y Julie Dessaint, viola da gamba. En el programa: Antonio Vivaldi, Sonatas para violonchelo y bajo continuo, Benedetto Marcello, Sonatas para violonchelo y bajo continuo.

Concierto seguido de un almuerzo rústico bajo las Halles de Mortemart.

Von ActeSix bestehend aus Samuel Hengebaert, Viola, Ronan Khalil, Cembalo und Julie Dessaint, Viola da gamba. Auf dem Programm stehen: Antonio Vivaldi, Sonaten für Violoncello und Basso continuo, Benedetto Marcello, Sonaten für Violoncello und Basso continuo.

Konzert gefolgt von einem ländlichen Mittagessen unter den Markthallen von Mortemart.

