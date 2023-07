Concert classique Eglise Montségur-sur-Lauzon, 17 septembre 2023, Montségur-sur-Lauzon.

Montségur-sur-Lauzon,Drôme

Concert classique par le quatuor GRAZIOSO organisé par l’association Culture et Loisirs de Montségur sur Lauzon

Thème du concert: Aurore Boréale.

2023-09-17 17:00:00 fin : 2023-09-17 . EUR.

Eglise

Montségur-sur-Lauzon 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Classical concert by the GRAZIOSO quartet organized by the association Culture et Loisirs de Montségur sur Lauzon

Concert theme: Aurora Borealis

Concierto clásico del cuarteto GRAZIOSO organizado por la asociación Culture et Loisirs de Montségur sur Lauzon

Tema del concierto: Aurora Boreal

Klassisches Konzert mit dem GRAZIOSO-Quartett, organisiert von der Association Culture et Loisirs de Montségur sur Lauzon

Thema des Konzerts: Aurore Boreale

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes