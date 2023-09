Les playmobils au temps des bâtisseurs de cathédrales Église Montigny, 28 octobre 2023, Montigny.

Montigny,Calvados

EXPO PLAYMOBIL

Vacances TOUSSAINT

Constatant un intérêt croissant des habitants de nos petites communes des pays de l’Orne et de l’Odon, pour leurs églises de village, trop souvent fermées, l’initiative est lancée, avec le soutien de l’office de tourisme de Suisse normande, de re-découvrir ce patrimoine méconnu, témoin des jours heureux, ou moins heureux, de nos communautés d’autrefois.

Partons pour le joli village de MONTIGNY et son église du XIII °siècle et allons découvrir ensemble la merveilleuse exposition de Playmobil proposée par Romain Gohel.

Romain est un collectionneur passionné, à la tête de plus de 4 000 playmobil » j’ai arrêté de les compter ! » : devant nos yeux émerveillés, c’est toute l’activité de Moyen-Age autour du chantier de la construction d’une cathédrale, qui prend vie !

Une cathédrale en chantier de 1m40 sur 80 (avec une façade entièrement gothique)

Un chantier médiéval (avec tailleur de pierre, sculpteurs, forgeron, charpentier, maitre verrier etc)

Un village médiéval (avec boucher, boulanger, tisserand, potier, taverne, etc)

Une église et son cimetière

Un convoi templier (8 mètres de long)

Un verger de pommiers et son moulin

Pour vous, les parents, pour vous aussi les éducateurs à la recherche d’outils pédagogiques locaux qui illustrent les programmes scolaires d’histoire (primaire CM1 et collège 5ème) et même, pour vous tous que la restauration de Notre-Dame ou le périple du « héros au sac à dos » questionne ou simplement curieux d’entrer dans l’église du coin,

Cette expo est pour vous !

Ouvert 2ieme semaine des vacances de la Toussaint: du 28 octobre au 4 novembre de 14h à 18h.

Et sur réservation (tel ci-dessous) pendant la période scolaire après les vacances de la Toussaint

Entrée libre

Renseignements :

06 60 86 34 83.

Vendredi 2023-10-28 14:00:00 fin : 2023-11-05 18:00:00. .

Église

Montigny 14210 Calvados Normandie



PLAYMOBIL EXPO

TOUSSAINT vacations

In light of the growing interest shown by the inhabitants of our small communes in the Orne and Odon regions in their village churches, which are all too often closed, an initiative has been launched, with the support of the Suisse Normande tourist office, to re-discover this little-known heritage, which bears witness to the happy, or not so happy, days of our communities of yesteryear.

Let’s set off for the pretty village of MONTIGNY and its 13th-century church, and discover together the wonderful Playmobil exhibition curated by Romain Gohel.

Romain is a passionate collector, with over 4,000 playmobil « I’ve stopped counting them! in front of our amazed eyes, all the activity of the Middle Ages around the construction site of a cathedral comes to life!

A cathedral under construction, measuring 1m40 by 80 (with an entirely Gothic facade)

A medieval construction site (with stonemasons, sculptors, blacksmiths, carpenters, glassmakers, etc.)

A medieval village (with butcher, baker, weaver, potter, tavern, etc.)

Church and cemetery

A Templar convoy (8 meters long)

Apple orchard and mill

For you, the parents, for you, the educators looking for local teaching aids to illustrate the history syllabus (primary CM1 and collège 5ème) and even, for all of you questioned by the restoration of Notre-Dame or the journey of the « backpack hero », or simply curious to enter the local church,

This exhibition is for you!

Open 2ieme semaine des vacances de la Toussaint: from October 28 to November 4, 2pm to 6pm.

And on reservation (tel. below) during the school period after the All Saints’ vacation

Free admission

For further information

06 60 86 34 83

EXPO PLAYMOBIL

TOUSSAINT vacaciones

Con el apoyo de la Oficina de Turismo de Suisse Normande, se ha puesto en marcha esta iniciativa para redescubrir este patrimonio poco conocido, testigo de los días felices, o no tan felices, de nuestras comunidades en el pasado.

Partamos hacia el bonito pueblo de MONTIGNY y su iglesia del siglo XIII, y descubramos juntos la magnífica exposición de Playmobil organizada por Romain Gohel.

Romain es un apasionado coleccionista, con más de 4.000 playmobil – « ¡He dejado de contarlos! ante nuestros asombrados ojos, ¡toda la actividad de la Edad Media en torno a las obras de construcción de una catedral cobra vida!

Una catedral en construcción, de 1m40 por 80 (con una fachada totalmente gótica)

Una obra medieval (con canteros, escultores, herreros, carpinteros, maestros vidrieros, etc.)

Un pueblo medieval (con carnicero, panadero, tejedor, alfarero, taberna, etc.)

Una iglesia y su cementerio

Un convoy templario (8 metros de largo)

Un manzanal y un molino

Para ustedes, los padres, para ustedes también, los profesores que buscan herramientas pedagógicas locales para ilustrar los programas de historia (CM1 de primaria y collège 5ème) e incluso, para todos aquellos que tengan preguntas sobre la restauración de Notre-Dame o el viaje del « héroe de la mochila » o simplemente tengan curiosidad por entrar en la iglesia local,

¡esta exposición es para vosotros!

Abierta durante la 2ª semana de vacaciones de Todos los Santos: del 28 de octubre al 4 de noviembre, de 14:00 a 18:00 h.

Y con reserva previa (tel. más abajo) durante el periodo escolar posterior a las vacaciones de Todos los Santos

Entrada gratuita

Para más información, llame al

06 60 86 34 83

EXPO PLAYMOBIL

Ferien TOUSSAINT

Mit der Unterstützung des Tourismusbüros der Normannischen Schweiz wurde die Initiative ergriffen, um dieses unbekannte Kulturerbe, das von den glücklichen oder weniger glücklichen Tagen unserer Gemeinden in der Vergangenheit zeugt, wieder zu entdecken.

Machen wir uns auf den Weg in das hübsche Dorf MONTIGNY mit seiner Kirche aus dem 13. Jahrhundert und entdecken wir gemeinsam die wunderbare Playmobil-Ausstellung, die Romain Gohel zusammengestellt hat.

Romain ist ein leidenschaftlicher Sammler, der über 4000 Playmobilfiguren besitzt: « Ich habe aufgehört, sie zu zählen! vor unseren staunenden Augen wird die gesamte mittelalterliche Aktivität rund um die Baustelle einer Kathedrale zum Leben erweckt!

Eine 1,40 m x 80 m große Kathedrale im Bau (mit einer vollständig gotischen Fassade)

Eine mittelalterliche Baustelle (mit Steinmetzen, Bildhauern, Schmieden, Zimmerleuten, Glasmeistern usw.)

Ein mittelalterliches Dorf (mit Metzger, Bäcker, Weber, Töpfer, Taverne usw.)

Eine Kirche und ihr Friedhof

Ein Templerkonvoi (8 Meter lang)

Ein Apfelbaumgarten und seine Mühle

Für Sie als Eltern, für Sie als Pädagogen auf der Suche nach lokalen Lehrmitteln, die die Lehrpläne für den Geschichtsunterricht (Grundschule CM1 und weiterführende Schule 5. Klasse) veranschaulichen, und sogar für Sie alle, die die Restaurierung von Notre-Dame oder die Reise des « Helden mit dem Rucksack » Fragen aufwirft oder einfach nur neugierig sind, die Kirche an der Ecke zu betreten,

Diese Ausstellung ist für Sie!

Woche der Allerheiligenferien geöffnet: 28. Oktober bis 4. November von 14 bis 18 Uhr.

Und auf Reservierung (Tel. unten) während der Schulzeit nach den Allerheiligenferien

Eintritt frei

Informationen:

06 60 86 34 83

