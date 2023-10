Concert de chants polyphoniques Eglise Montignac-Lascaux, 26 octobre 2023, Montignac-Lascaux.

Montignac-Lascaux,Dordogne

Le trio de chants polyphoniques, Mila Estelas, prévoit une série de concert la première semaine des vacances de la Toussaint. Un moment pour honorer nos morts, nous recueillir à notre guise, autour d’un répertoire à la fois simple et puissant. 45 mn.

2023-10-26 fin : 2023-10-26 . .

Eglise

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The polyphonic singing trio Mila Estelas is planning a series of concerts for the first week of the All Saints’ vacation. A time to honor our dead, to reflect as we wish, around a repertoire both simple and powerful. 45 min

El trío de canto polifónico Mila Estelas ha programado una serie de conciertos durante la primera semana de la festividad de Todos los Santos. Es el momento de honrar a nuestros difuntos, de reflexionar a nuestro antojo sobre un repertorio a la vez sencillo y poderoso. 45 minutos

Das Trio für polyphone Gesänge, Mila Estelas, plant eine Reihe von Konzerten in der ersten Woche der Allerheiligenferien. Ein Moment, um unsere Toten zu ehren, uns nach Belieben zu besinnen, rund um ein Repertoire, das zugleich einfach und kraftvoll ist. 45 Min

