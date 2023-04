Concert solo de Myroslava Eglise Montboucher-sur-Jabron Catégories d’Évènement: Drôme

Montboucher-sur-Jabron

Concert solo de Myroslava Eglise, 5 mai 2023, Montboucher-sur-Jabron

2023-05-05 – 2023-05-05

Eglise 3 Rue Zamenhof

Montboucher-sur-Jabron

Myroslava, cheffe du Asturia Quartet, violoncelliste talentueuse, jeune femme ukrainienne, vous propose un programme de musique aux chandelles. mairie.montboucher@orange.fr +33 4 75 46 08 14 Eglise 3 Rue Zamenhof Montboucher-sur-Jabron

