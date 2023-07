Concert de la Chorale du Delta Eglise Montaulieu, 1 août 2023, Montaulieu.

Montaulieu,Drôme

Concert de l’ensemble vocal Delta dirigé par Coline Serreau en duo avec Réta Kazarian..

2023-08-01 18:00:00 fin : 2023-08-01 . .

Eglise

Montaulieu 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Concert by the vocal ensemble Delta directed by Coline Serreau, in duet with Réta Kazarian.

Concierto del conjunto vocal Delta dirigido por Coline Serreau en dúo con Réta Kazarian.

Konzert des Vokalensembles Delta unter der Leitung von Coline Serreau im Duett mit Réta Kazarian.

