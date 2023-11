Concert : Choeurs de Chorales Eglise Mont, 18 novembre 2023, Mont.

Mont,Pyrénées-Atlantiques

La rencontre entre la chorale « Lous Deus Remparts » de Navarrenx et la chorale « La Bande Originale » d’Argagnon.

Accompagnées par leurs chefs de choeur Sandrine HONDAREYTE et Stéphane REY..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Eglise

Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The « Lous Deus Remparts » choir from Navarrenx meets the « La Bande Originale » choir from Argagnon.

Accompanied by their choirmasters Sandrine HONDAREYTE and Stéphane REY.

El coro « Lous Deus Remparts » de Navarrenx se reúne con el coro « La Bande Originale » de Argagnon.

Acompañados por sus directores Sandrine HONDAREYTE y Stéphane REY.

Das Treffen zwischen dem Chor « Lous Deus Remparts » aus Navarrenx und dem Chor « La Bande Originale » aus Argagnon.

Begleitet wurden sie von ihren Chorleitern Sandrine HONDAREYTE und Stéphane REY.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT Coeur de Béarn