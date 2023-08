JEP 2023 – Visite guidée du bourg fortifié de Monsempron-Libos Eglise Monsempron-Libos, 16 septembre 2023, Monsempron-Libos.

Monsempron-Libos,Lot-et-Garonne

Visitez une exposition de photos « Sous bois » de Philip Payne. Découvrez la crypte de l’église romane Saint-Géraud, à côté du prieuré et promenez-vous dans le jardin du château, d’inspiration médiévale, se trouvant en contrebas du château prieural..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 12:00:00. EUR.

Eglise Monsempron

Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Discover the crypt of the Romanesque church of Saint-Géraud, next to the priory.

Visite una exposición de fotografías de Philip Payne titulada « Sous bois ». Descubra la cripta de la iglesia románica de Saint-Géraud, junto al priorato, y pasee por el jardín del castillo de inspiración medieval situado bajo el castillo del priorato.

Besuchen Sie eine Fotoausstellung « Sous bois » von Philip Payne. Entdecken Sie die Krypta der romanischen Kirche Saint-Géraud neben dem Priorat und machen Sie einen Spaziergang durch den mittelalterlich inspirierten Schlossgarten, der sich unterhalb des Prioratsschlosses befindet.

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Fumel – Vallée du Lot