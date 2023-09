Ecouter pour l’instant : concert Eglise Monfaucon, 14 octobre 2023, Monfaucon.

Monfaucon,Dordogne

L’objectif de cet événement est de créer la rencontre des habitants, inviter des artistes présents sur le territoire et au-delà. Aventure passionnante, challenge à chaque édition confirmé par l’intérêt à sortir de sa zone de confort, de ses habitudes, explorer ce qui est nouveau….

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

Eglise Le bourg

Monfaucon 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The aim of this event is to bring together local residents and invite artists from the region and beyond. An exciting adventure, a challenge for each edition, confirmed by the interest in stepping out of one?s comfort zone, out of one?s habits, exploring what is new…

El objetivo de este acontecimiento es reunir a la población local e invitar a artistas de la región y de fuera de ella. Es una aventura apasionante, un reto que se confirma con cada edición, por el interés en salir de la propia zona de confort, de las propias costumbres, y explorar lo nuevo…

Das Ziel dieser Veranstaltung ist es, Begegnungen zwischen den Einwohnern zu schaffen und Künstler einzuladen, die in der Region und darüber hinaus tätig sind. Ein spannendes Abenteuer, eine Herausforderung bei jeder Ausgabe, die durch das Interesse bestätigt wird, aus seiner Komfortzone und seinen Gewohnheiten herauszutreten und das Neue zu erforschen…

Mise à jour le 2023-09-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides