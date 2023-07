Récital Kristian Paul Eglise Moliets-et-Maa, 9 août 2023, Moliets-et-Maa.

Moliets-et-Maa,Landes

Baryton verdien, doté d’une très grande voix à la scène, Kristian Paul possède virtuosité, diction extrêmement claire et de grands aigus qu’exige le répertoire verdien et français.

Cette soirée de prestige vous offrira l’occasion unique d’entendre une des plus grandes voix verdiennes françaises..

2023-08-09 fin : 2023-08-09 22:15:00. .

Eglise Rue du Général Caunègre

Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine



A Verdian baritone with a great stage voice, Kristian Paul possesses virtuosity, extremely clear diction and the high notes demanded by the Verdian and French repertoire.

This prestigious evening offers a unique opportunity to hear one of France?s greatest Verdian voices.

Barítono verdiano con una gran voz escénica, Kristian Paul posee virtuosismo, una dicción extremadamente clara y las notas altas que exige el repertorio verdiano y francés.

Esta prestigiosa velada le brindará una oportunidad única de escuchar a una de las más grandes voces verdianas de Francia.

Kristian Paul ist ein Verdi-Bariton mit einer sehr großen Bühnenstimme. Er verfügt über Virtuosität, eine extrem klare Diktion und große Höhen, die das Verdi- und französische Repertoire erfordert.

Dieser prestigeträchtige Abend bietet Ihnen die einmalige Gelegenheit, eine der größten französischen Verdi-Stimmen zu hören.

Mise à jour le 2023-07-11 par OTI LAS