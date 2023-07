EXPOSITION D’ALICE OLLIER ET MAUD LOUISE-MARIE Eglise Molezon, 7 août 2023, Molezon.

Molezon,Lozère

Venez découvrir les œuvres en céramique d’Alice Ollier et Maud Louise-Marie, à l’église de Molezon.

Vernissage : le 9 août, à partir de 18h.

Finissage : le 19 août avec concert de l’ensemble « Le Bleu du Paon » à 18h30….

2023-08-07 fin : 2023-08-09 18:30:00. EUR.

Eglise

Molezon 48110 Lozère Occitanie



Come and discover the ceramic works of Alice Ollier and Maud Louise-Marie, at the Molezon church.

Vernissage: August 9, from 6pm.

Finissage: August 19, with concert by the ensemble « Le Bleu du Paon » at 6.30pm…

Venga a descubrir las obras de cerámica de Alice Ollier y Maud Louise-Marie, en la iglesia de Molezon.

Inauguración: 9 de agosto, a partir de las 18.00 h.

Clausura: 19 de agosto, con un concierto del conjunto « Le Bleu du Paon » a las 18.30 h…

Entdecken Sie die Keramikarbeiten von Alice Ollier und Maud Louise-Marie in der Kirche von Molezon.

Vernissage: 9. August, ab 18 Uhr.

Finissage: 19. August mit einem Konzert des Ensembles « Le Bleu du Paon » um 18.30 Uhr…

Mise à jour le 2023-07-11 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère