JOURNÉE SUR LA MUSIQUE PERSANE Eglise Molezon, 23 juillet 2023, Molezon.

Molezon,Lozère

A partir de 10h30- Introduction à la musique classique persane.

Pique nique à apporter pour celles et ceux qui le souhaitent.

A partir de 15h – atelier de mise en rythme de poèmes d’Iran par le daf ( percussion traditionnelle)

20h – concert et buve….

2023-07-23

Eglise

Molezon 48110 Lozère Occitanie



From 10:30 a.m.- Introduction to classical Persian music.

Bring your own picnic.

From 3pm – workshop on setting Iranian poems to rhythm with the daf (traditional percussion)

8pm – concert and drinks

A partir de las 10.30 h – Introducción a la música clásica persa.

Traiga su propio picnic si lo desea.

A partir de las 15.00 h: taller de adaptación rítmica de poemas iraníes con el daf (percusión tradicional)

20.00 h – concierto y bebidas

Ab 10:30 Uhr- Einführung in die klassische persische Musik.

Wer möchte, kann ein Picknick mitbringen.

Ab 15 Uhr – Workshop, in dem Gedichte aus dem Iran mit Hilfe der Daf (traditionelle Perkussion) in Rhythmus gebracht werden

20h – Konzert und Getränk…

