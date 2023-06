Concert Musique et polyphonies corses Eglise Miers Miers Catégories d’Évènement: Lot

Miers Concert Musique et polyphonies corses Eglise Miers, 19 juillet 2023, Miers. Miers,Lot Concert de chants corses

Eglise. Tout public.

2023-07-19 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-19 . 10 EUR.

Eglise

Miers 46500 Lot Occitanie



Concert of Corsican songs

Church. All audiences Concierto de canciones corsas

Iglesia. Público en general Konzert mit korsischen Gesängen

Kirche. Für alle Zuschauer Mise à jour le 2023-06-10 par OTVD – Saint-Céré Détails Catégories d’Évènement: Lot, Miers Autres Lieu Eglise Adresse Eglise Ville Miers Departement Lot Lieu Ville Eglise Miers

Eglise Miers Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/miers/

Concert Musique et polyphonies corses Eglise Miers 2023-07-19 was last modified: by Concert Musique et polyphonies corses Eglise Miers Eglise Miers 19 juillet 2023