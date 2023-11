Concert Eglise Mialet Catégories d’Évènement: Dordogne

Mialet Concert Eglise Mialet, 22 décembre 2023, Mialet. Mialet,Dordogne Musique du monde et chants de Noël.

2023-12-22 fin : 2023-12-22 . .

Eglise Lieu-dit Le Bourg

Mialet 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



World music and Christmas carols Músicas del mundo y villancicos Weltmusik und Weihnachtslieder Mise à jour le 2023-11-24 par Isle-Auvézère Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Mialet Autres Lieu Eglise Adresse Eglise Lieu-dit Le Bourg Ville Mialet Departement Dordogne Lieu Ville Eglise Mialet latitude longitude 45.54813;0.90481

Eglise Mialet Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mialet/