Concert Chorales Eglise Meilhards, 28 octobre 2023, Meilhards.

Meilhards,Corrèze

Concert avec les chorales de Madranges, Perpezac-le-Noir et Meilhards.

Chefs de choeur : Annie Brette et Julien Proulhac.

Entrée au chapeau..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . .

Eglise

Meilhards 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Concert with choirs from Madranges, Perpezac-le-Noir and Meilhards.

Conductors: Annie Brette and Julien Proulhac.

Admission by the hat.

Concierto con los coros de Madranges, Perpezac-le-Noir y Meilhards.

Directores: Annie Brette y Julien Proulhac.

Entrada con sombrero.

Konzert mit den Chören aus Madranges, Perpezac-le-Noir und Meilhards.

Chorleiter: Annie Brette und Julien Proulhac.

Eintritt mit Hut.

