Concert Claudio Montverdi Eglise Maubourguet, 11 novembre 2023, Maubourguet.

Maubourguet,Hautes-Pyrénées

Concert Claudio Montverdi

L’ensemble vocal de Bigorre et Turba Consort ensemble de musiques anciennes vous propose un concert à l’Eglise.

Le tout dirigé par Antonio Guirao Valverde.

2023-11-11 17:00:00 fin : 2023-11-11 . EUR.

Eglise MAUBOURGUET

Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



Claudio Montverdi concert

The Ensemble Vocal de Bigorre and Turba Consort, an early music ensemble, offer a concert in the church.

Conducted by Antonio Guirao Valverde

Concierto de Claudio Montverdi

El Ensemble Vocal de Bigorre y Turba Consort, conjunto de música antigua, ofrecen un concierto en la iglesia.

Bajo la dirección de Antonio Guirao Valverde

Konzert Claudio Montverdi

Das Vokalensemble von Bigorre und das Turba Consort Ensemble für alte Musik laden Sie zu einem Konzert in der Kirche ein.

Das Ganze wird von Antonio Guirao Valverde geleitet

Mise à jour le 2023-10-31 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65