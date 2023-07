Babel Canto en tournée estivale ! Église Maubourguet Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Maubourguet Babel Canto en tournée estivale ! Église Maubourguet, 13 juillet 2023, Maubourguet. Babel Canto en tournée estivale ! 13 et 16 juillet Église Libre participation C​e petit chœur de Toulouse présentera son répertoire éclectique interprété avec joie et énergie! Classique, chants du monde, gospel…Un voyage part le chant a capella emprunt d’une grande musicalité. Église Maubourguet Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T21:00:00+02:00 – 2023-07-13T22:00:00+02:00

2023-07-16T16:00:00+02:00 – 2023-07-16T19:30:00+02:00 Chorale Concert Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Maubourguet Autres Lieu Église Adresse Maubourguet Ville Maubourguet Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville Église Maubourguet

Église Maubourguet Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maubourguet/