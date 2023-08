Démonstration de savoirs faires artisanaux à Martigné-sur-Mayenne Eglise, Martigné-sur-Mayenne Martigné-sur-Mayenne, 16 septembre 2023, Martigné-sur-Mayenne.

Samedi 16 septembre, 14h30

Cette année, la commune de Martigné-sur-Mayenne et le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne vous proposent de partir à la rencontre des professionnels qui œuvrent pour la restauration de notre patrimoine à travers les démonstrations et explications de deux spécialistes chacun dans leur domaine :

_Valérie Thuleau, restauratrice de sculptures

_Bruno Brunello, tailleur de pierre

Ils ont tous les deux œuvrés pour restaurer la pièce maitresse de l’église de Martigné-sur-Mayenne : un bas-relief de l’Adoration des Mages daté de 1736 et classé au titre des Monuments historiques.

A 16h, l’histoire passionnante de l’église de Martigné-sur-Mayenne vous sera dévoilée en compagnie d’une guide-conférencière (durée 45 minutes).

Pour les familles, des ateliers pour composer et créer son propre vitrail vous seront proposés en s’inspirant des vitraux présents dans l’église de Martigné-sur-Mayenne.

Eglise, Martigné-sur-Mayenne PLace de l'église 53470 Martigné-sur-Mayenne 53470 Mayenne Pays de la Loire 0243581306

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

