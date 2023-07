Concert de Jean-Paul Dessy et Pierre Quiriny Église Marminiac, 3 août 2023, Marminiac.

Marminiac,Lot

Le fond de dotation Chemins de la Paix … à l’Orangerie vous invite au concert d’été « Drums, Dreams and Cello » avec Jean-Paul Dessy au violoncelle et Pierre Quiriny au vibraphone et marimba.

Jean-Paul Dessy inscrit sa recherche musicale dans le champ du sacré.

Compositeur, chef d’orchestre et violoncelliste, il a dirigé plus de cinq-cents créations mondiales d’œuvres de musique d’aujourd’hui et enregistré plus de quatre-vingt CD de musiques classique et contemporaine.

Il a composé de la musique symphonique, de la musique de chambre, de la musique vocale, de la musique électronique et un opéra.

Il est depuis 1997 le directeur de l’ensemble de création musicale Musiques Nouvelles et le concepteur d’Arsonic où se trouve La Chapelle du Silence dédiée à l’écoute recueillie.

Il enseigne l’Esthétique musicale à l’Institut National Supérieur des Arts de la Scène. Il est membre de l’Académie Royale de Belgique depuis 2021.

Pierre Quiriny, percussionniste et chef d’orchestre est né à Bruxelles en 1983.

Son goût pour la musique d’aujourd’hui le mène à devenir percussionniste au sein de l’ensemble Musiques Nouvelles. Il a fondé le Hop Trio, ensemble de percussion franco-hollando-belge, voué à la création.

Sa carrière internationale le mène en Allemagne, en Lettonie, en Italie, à Malte, en Roumanie, etc. où il est invité à prendre part à des projets novateurs.

Il enseigne au Conservatoire Royal de Bruxelles..

2023-08-03 20:00:00 fin : 2023-08-03 . 12 EUR.

Église

Marminiac 46250 Lot Occitanie



The Chemins de la Paix … endowment fund at the Orangerie invites you to the summer concert « Drums, Dreams and Cello » with Jean-Paul Dessy on cello and Pierre Quiriny on vibraphone and marimba.

Jean-Paul Dessy’s musical research is rooted in the sacred.

Composer, conductor and cellist, he has directed over five hundred world premieres of contemporary music and recorded over eighty CDs of classical and contemporary music.

He has composed symphonic music, chamber music, vocal music, electronic music and an opera.

Since 1997, he has been director of the Musiques Nouvelles music creation ensemble, and designer of Arsonic, home to La Chapelle du Silence, dedicated to quiet listening.

He teaches musical aesthetics at the Institut National Supérieur des Arts de la Scène. He has been a member of the Académie Royale de Belgique since 2021.

Pierre Quiriny, percussionist and conductor, was born in Brussels in 1983.

His taste for contemporary music led him to become a percussionist with the Musiques Nouvelles ensemble. He founded the Hop Trio, a Franco-Dutch-Belgian percussion ensemble dedicated to creation.

His international career has taken him to Germany, Latvia, Italy, Malta, Romania, etc., where he has been invited to take part in innovative projects.

He teaches at the Brussels Royal Conservatory.

El Fondo de Dotación Chemins de la Paix de la Orangerie le invita al concierto de verano « Tambores, sueños y violonchelos » con Jean-Paul Dessy al violonchelo y Pierre Quiriny al vibráfono y la marimba.

La investigación musical de Jean-Paul Dessy hunde sus raíces en lo sagrado.

Compositor, director de orquesta y violonchelista, ha dirigido más de quinientos estrenos mundiales de música contemporánea y grabado más de ochenta CD de música clásica y contemporánea.

Ha compuesto música sinfónica, música de cámara, música vocal, música electrónica y una ópera.

Desde 1997 es director del conjunto de creación musical Musiques Nouvelles y diseñador de Arsonic, que alberga La Chapelle du Silence, una capilla dedicada a la escucha silenciosa.

Es profesor de estética musical en el Institut National Supérieur des Arts de la Scène. Es miembro de la Académie Royale de Belgique desde 2021.

Pierre Quiriny, percusionista y director de orquesta, nació en Bruselas en 1983.

Su gusto por la música contemporánea le llevó a convertirse en percusionista del conjunto Musiques Nouvelles. Fundó el Hop Trio, conjunto de percusión franco-holandés-belga dedicado a la creación.

Su carrera internacional le ha llevado a Alemania, Letonia, Italia, Malta y Rumanía, donde ha sido invitado a participar en proyectos innovadores.

Es profesor en el Conservatorio Real de Bruselas.

Der Stiftungsfonds Chemins de la Paix … à l’Orangerie lädt Sie zum Sommerkonzert « Drums, Dreams and Cello » mit Jean-Paul Dessy am Cello und Pierre Quiriny am Vibraphon und Marimba ein.

Jean-Paul Dessy verortet seine musikalische Forschung im Bereich des Sakralen.

Als Komponist, Dirigent und Cellist hat er mehr als 500 Uraufführungen zeitgenössischer Musik dirigiert und mehr als achtzig CDs mit klassischer und zeitgenössischer Musik aufgenommen.

Er hat symphonische Musik, Kammermusik, Vokalmusik, elektronische Musik und eine Oper komponiert.

Seit 1997 ist er Leiter des Ensembles für musikalische Kreation Musiques Nouvelles und Gestalter von Arsonic, wo sich die Kapelle der Stille befindet, die dem gesammelten Hören gewidmet ist.

Er unterrichtet Musikästhetik am Institut National Supérieur des Arts de la Scène. Seit 2021 ist er Mitglied der Königlichen Akademie von Belgien.

Pierre Quiriny, Perkussionist und Dirigent, wurde 1983 in Brüssel geboren.

Seine Vorliebe für die Musik von heute brachte ihn dazu, Schlagzeuger im Ensemble Musiques Nouvelles zu werden. Er gründete das Hop Trio, ein französisch-holländisch-belgisches Perkussionsensemble, das sich dem kreativen Schaffen widmet.

Seine internationale Karriere führte ihn unter anderem nach Deutschland, Lettland, Italien, Malta und Rumänien, wo er eingeladen wurde, an innovativen Projekten teilzunehmen.

Er unterrichtet am Königlichen Konservatorium in Brüssel.

