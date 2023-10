Cet évènement est passé Fête du Village et VidéoMapping Eglise Marie-Madeleine d’Englos Englos Catégories d’Évènement: Englos

Fête du Village et VidéoMapping Eglise Marie-Madeleine d'Englos Englos, 14 septembre 2019, Englos.

Fête du Village et VidéoMapping
Samedi 14 septembre 2019, 19h00
Eglise Marie-Madeleine d'Englos

GRATUIT.

Le spectacle de videomapping sur la façade de l'Eglise, monument du XIème siècle, patrimoine et eldorado de la commune, est produit par les élèves de l'école d'Englos. Les enfants en ont écrit l'histoire dans le cadre d'un stage animé et encadré par l'association Les Rencontres Audiovisuelles. La projection aura lieu en continu entre 21h et 23h permettant ainsi aux englosiens rassemblés pour la fête du village et aux extérieurs de venir découvrir ce bijou d'église sous un jour inédit !

GRATUIT.

19h Apéritif puis Repas mexicain animé dès 20h30 par le groupe « Les Mariatchoum » (sur inscription)
Une borne photo sera mise à disposition pour réaliser des portraits ludiques
En extérieur 21h à 23h projection en boucle, sur l'église du videomapping conçu par les élèves de CM1-CM2.

Eglise Marie-Madeleine d'Englos
rue Paul Procureur 59320 Englos
Englos 59320
Nord Hauts-de-France

