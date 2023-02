MARCILLY/50 : oiseaux des bourgs et des campagnes église Marcilly Catégories d’Évènement: Manche

Marcilly

MARCILLY/50 : oiseaux des bourgs et des campagnes église, 15 octobre 2023, Marcilly. MARCILLY/50 : oiseaux des bourgs et des campagnes Dimanche 15 octobre, 09h00 église

Gratuit.

Les oiseaux de l’automne église MARCILLY/50 Marcilly 50220 Manche Normandie Oiseaux des bourgs et des campagnes. Cheminement sur l’ancienne voie ferrée.

Rendez-vous : 9h00 parking de l’église à Marcilly/50 ou covoiturage à partir de la palce Carnot à Avranches (8h30)

Contact : Thierry Grandguillot 02 33 68 39 16

