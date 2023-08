Jeu de piste culturel : le mystère de la trappe à loups Eglise Marchastel, 16 septembre 2023, Marchastel.

« Bonjour amis visiteurs, je m’appelle Chastellou et je vous souhaite la bienvenue dans mon village natal : Marchastel !

Ce n’est pas pour discuter des gentianes que je vous ai fait venir, j’ai besoin de votre aide ! Il y a quelques jours, en me promenant, j’ai découvert dans une trappe à loups, un drôle de coffre ! Seulement voilà, il est fermé avec un cadenas à 3 chiffres, et impossible de l’ouvrir sans répondre à des énigmes… Vous voulez bien m’aider ? Alors en avant ! »

Jeu de piste à réaliser en famille ou entre amis à la découverte du patrimoine de Marchastel.

RDV à 10h à l’église

Gratuit – tout public

Eglise, 15400 Marchastel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

