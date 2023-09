Concert à l’église Eglise Manas, 15 octobre 2023, Manas.

Concert à l’église par l’ensemble vocal et instrumental OCTAVIA

voix, flûte, basson et clavecin.

Musique profane et sacrée de la Renaissance au XXe.

2023-10-15 18:00:00

Eglise

Manas 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Concert at the church by the vocal and instrumental ensemble OCTAVIA

voice, flute, bassoon and harpsichord.

Secular and sacred music from the Renaissance to the 20th century

Concierto en la iglesia del conjunto vocal e instrumental OCTAVIA

voz, flauta, fagot y clave.

Música profana y sacra del Renacimiento al siglo XX

Konzert in der Kirche durch das Vokal- und Instrumentalensemble OCTAVIA

stimme, Flöte, Fagott und Cembalo.

Weltliche und geistliche Musik von der Renaissance bis zum 20

