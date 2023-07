Musique en Madiran Eglise Madiran, 15 juillet 2023, Madiran.

Madiran,Hautes-Pyrénées

Dans le cadre de Musique en Madiran, venez assister au récital de piano dirigé par Aurélien Pontier.

A la fois soliste et partenaire de musique de chambre recherché, Aurélien Pontier est une figure de premier plan de la jeune génération de pianistes français.

Né dans une famille de musiciens, il débute le piano avec la pianiste espagnole Martha Zebaleta. Remarqué très tôt par Emmanuel Krivine, celui-ci l’engage pour jouer le 1er concerto de Chopin à l’âge de 12 ans avec l’Orchestre National de Lyon. Il entre aussitôt à l’âge de 13 ans au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, dans la classe de jean-François Heisser et Rena Cherechevskaia, plus jeune étudiant de cette institution. Il en ressort avec un 1er prix de piano et de musique de chambre.

Il se perfectionne ensuite avec de grands maîtres tels que Murray Perahia, Maria Joao Pires, Konstantin Bogino, Oksana Yablonskaya et remporte à l’unanimité les premiers prix du concours Vladimir Krainev (Kiev, Ukraine) et Chioggia (Italie).

Il participe à la prestigieuse intégrale des œuvres de Beethoven parue chez Warner Classics à l’occasion des 250 ans de la naissance du compositeur, en enregistrant ses œuvres de jeunesse.

Aurélien Pontier s’est notamment produit à la Grande Salle Tchaïkovski du Conservatoire de Moscou, à la Philharmonie de Paris, à la Philharmonie de Kiev, à l’Opéra Garnier, à l’Auditorium du Louvre, à la Fondation Louis Vuitton aux Invalides , ainsi que dans de nombreux festivals de par le monde.

Ses engagements récents le voient jouer en France, Autriche, Hongrie, Allemagne, Espagne, Portugal, Serbie, Roumanie, Slovaquie, Bulgarie, Thaïlande.

Il se produit régulièrement en direct à la radio pour Radio Classique et pour France Musique, et a été invité à donner un concert de clôture du festival de Montpellier-Radio-France.

Concert suivi d’une dégustation offerte par les viticulteurs..

2023-07-15 20:00:00

Eglise MADIRAN

Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



As part of Musique en Madiran, come and enjoy a piano recital conducted by Aurélien Pontier.

Both soloist and sought-after chamber music partner, Aurélien Pontier is a leading figure in the young generation of French pianists.

Born into a family of musicians, he began playing the piano with Spanish pianist Martha Zebaleta. Noticed at an early age by Emmanuel Krivine, he was engaged to play Chopin?s 1st Concerto at the age of 12 with the Orchestre National de Lyon. At the age of 13, he immediately entered the Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, in the class of Jean-François Heisser and Rena Cherechevskaia, the institution?s youngest student. He graduated with 1st prize in piano and chamber music.

He went on to perfect his skills with great masters such as Murray Perahia, Maria Joao Pires, Konstantin Bogino and Oksana Yablonskaya, and unanimously won first prize in the Vladimir Krainev (Kiev, Ukraine) and Chioggia (Italy) competitions.

He took part in the prestigious complete Beethoven works published by Warner Classics to mark the 250th anniversary of the composer?s birth, recording his early works.

Aurélien Pontier has performed at the Moscow Conservatory?s Tchaikovsky Hall, the Paris Philharmonic, the Kiev Philharmonic, the Opéra Garnier, the Louvre Auditorium, the Fondation Louis Vuitton at Les Invalides, as well as at numerous festivals around the world.

Recent engagements have taken him to France, Austria, Hungary, Germany, Spain, Portugal, Serbia, Romania, Slovakia, Bulgaria and Thailand.

He regularly performs live on radio for Radio Classique and France Musique, and was invited to give a closing concert at the Montpellier-Radio-France festival.

Concert followed by a tasting offered by the winegrowers.

En el marco del festival Musique en Madiran, venga a disfrutar de un recital de piano dirigido por Aurélien Pontier.

Aurélien Pontier, a la vez solista y solicitado colaborador de música de cámara, es una figura destacada de la joven generación de pianistas franceses.

Nacido en una familia de músicos, comenzó a tocar el piano con la pianista española Martha Zebaleta. Emmanuel Krivine se fijó en él muy pronto, y a los 12 años fue contratado por la Orquesta Nacional de Lyon para tocar el primer concierto de Chopin. A los 13 años, ingresó inmediatamente en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París, en la clase de Jean-François Heisser y Rena Cherechevskaia, siendo el alumno más joven de la institución. Obtuvo el 1er premio de piano y música de cámara.

Posteriormente se perfeccionó con grandes maestros como Murray Perahia, Maria Joao Pires, Konstantin Bogino y Oksana Yablonskaya, y obtuvo por unanimidad el primer premio en el Concurso Vladimir Krainev (Kiev, Ucrania) y en el Concurso de Chioggia (Italia).

Participó en la prestigiosa obra completa de Beethoven publicada por Warner Classics con motivo del 250 aniversario del nacimiento del compositor, grabando sus primeras obras.

Aurélien Pontier ha actuado en la Sala Tchaikovsky del Conservatorio de Moscú, la Filarmónica de París, la Filarmónica de Kiev, la Ópera Garnier, el Auditorio del Louvre, la Fundación Louis Vuitton en Les Invalides y en numerosos festivales de todo el mundo.

Recientemente ha viajado a Francia, Austria, Hungría, Alemania, España, Portugal, Serbia, Rumanía, Eslovaquia, Bulgaria y Tailandia.

Actúa regularmente en directo para Radio Classique y France Musique, y ha sido invitado a ofrecer un concierto de clausura en el festival Montpellier-Radio-France.

Concierto seguido de una degustación ofrecida por los viticultores.

Erleben Sie im Rahmen von Musique en Madiran ein Klavierrezital unter der Leitung von Aurélien Pontier.

Aurélien Pontier, der sowohl als Solist als auch als gefragter Kammermusikpartner auftritt, ist eine führende Figur der jungen Generation französischer Pianisten.

Er wurde in eine Musikerfamilie hineingeboren und begann sein Klavierstudium bei der spanischen Pianistin Martha Zebaleta. Emmanuel Krivine bemerkte ihn früh und engagierte ihn, um im Alter von 12 Jahren Chopins erstes Konzert mit dem Orchestre National de Lyon zu spielen. Mit 13 Jahren trat er in die Klasse von Jean-François Heisser und Rena Cherechevskaia, der jüngsten Studentin am Conservatoire National Supérieur de Musique in Paris, ein. Er schloss das Studium mit einem 1. Preis für Klavier und Kammermusik ab.

Er studierte bei Meistern wie Murray Perahia, Maria Joao Pires, Konstantin Bogino und Oksana Yablonskaya und gewann einstimmig den ersten Preis beim Vladimir Krainev-Wettbewerb (Kiew, Ukraine) und beim Chioggia-Wettbewerb (Italien).

Er nahm an der prestigeträchtigen Gesamteinspielung der Werke Beethovens teil, die anlässlich des 250. Geburtstages des Komponisten bei Warner Classics erschien, und spielte dabei auch dessen Jugendwerke ein.

Aurélien Pontier trat unter anderem im Großen Tschaikowskisaal des Moskauer Konservatoriums, in der Pariser Philharmonie, der Kiewer Philharmonie, der Opéra Garnier, dem Auditorium du Louvre, der Fondation Louis Vuitton aux Invalides sowie bei zahlreichen Festivals in der ganzen Welt auf.

In jüngster Zeit spielte er in Frankreich, Österreich, Ungarn, Deutschland, Spanien, Portugal, Serbien, Rumänien, der Slowakei, Bulgarien und Thailand.

Er tritt regelmäßig live im Radio für Radio Classique und France Musique auf und wurde eingeladen, ein Abschlusskonzert des Montpellier-Radio-France-Festivals zu geben.

Konzert mit anschließender Weinprobe, die von den Winzern angeboten wird.

