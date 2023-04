Ispolin + Mama El Piba Église | Madecourt Madecourt Catégories d’évènement: Madecourt

Ispolin + Mama El Piba Église | Madecourt, 6 mai 2023, Madecourt. Ispolin + Mama El Piba Samedi 6 mai, 20h00 Église | Madecourt 10.00 € Les Ispolin étaient des géants capables de converser d’une montagne à l’autre grâce à leur forte voix. Ce trio féminin Ispolin propose des chants polyphonies bulgares. Aujourd’hui, loin de ces montagnes primitives, les mini-géantes d’Ispolin insufflent à des créations centenaires l’air contemporain qu’elles respirent.

Elles seront accompagnées par Mama El Piba, 5 luthiers qui ont mis en commun leur répertoire musical pour vous faire danser et voyager à travers l’Europe, au son de leurs multiples instruments.

Concert proposé par l'association la Machinchoserie. Église | Madecourt Rue du Haut, 88270 Madecourt

2023-05-06T20:00:00+02:00 – 2023-05-06T22:00:00+02:00

