Grand Concert de Lys Église, 1 juillet 2023, Lys.

Lys,Pyrénées-Atlantiques

Le Foyer Rural de Lys invite chaque année plusieurs groupes de chants polyphoniques ainsi que ses accordéonistes (petits et grands) pour un grand concert en l’église de Lys.

Cette année : Lous Amics de Bielle, Ardailh, Mes oc, Accordéons de Lys. Participants et spectateurs pourront se retrouver et partager un moment festif et chaleureux autour d’une culture commune..

2023-07-01

Église

Lys 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



