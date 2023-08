JEP : Eglise Saint-Victor-de-Réno Eglise Longny les Villages, 16 septembre 2023, Longny les Villages.

Longny les Villages,Orne

L’église Saint-Victor ouvrira ses portes pour les Journées du Patrimoine.

Construction XIIème et XIXème siècle. Voûte lambrissée, grand retable en bois doré. Ancien banc seigneurial. Fragment de vitrail de 1550.

Visite libre..

Samedi 2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 19:00:00. .

Eglise SAINT VICTOR DE RÉNO

Longny les Villages 61290 Orne Normandie



Saint-Victor church opens its doors for the Journées du Patrimoine.

Built in the 12th and 19th centuries. Panelled vault, large gilded wooden altarpiece. Former seigneurial bench. Fragment of stained glass from 1550.

Free admission.

La iglesia de Saint-Victor abrirá sus puertas con motivo de las Jornadas del Patrimonio.

Construida en los siglos XII y XIX. Bóveda con paneles, gran retablo de madera dorada. Antiguo banco señorial. Fragmento de vidriera de 1550.

Entrada gratuita.

Die Kirche Saint-Victor wird ihre Türen für die Tage des Kulturerbes öffnen.

Bau aus dem 12. und 19. Jahrhundert. Getäfeltes Gewölbe, großer Altaraufsatz aus vergoldetem Holz. Ehemalige herrschaftliche Bank. Fragment eines Kirchenfensters aus dem Jahr 1550.

Freie Besichtigung.

