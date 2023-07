Visite guidée et romancée : l’Église Saint Martin au temps des Templiers par Les amis de Saint Martin église Longjumeau Longjumeau Catégories d’Évènement: Essonne

Longjumeau Visite guidée et romancée : l’Église Saint Martin au temps des Templiers par Les amis de Saint Martin église Longjumeau Longjumeau, 17 septembre 2023, Longjumeau. Visite guidée et romancée : l’Église Saint Martin au temps des Templiers par Les amis de Saint Martin Dimanche 17 septembre, 14h00 église Longjumeau Entrée libre Visite guidée et romancée : l’Église Saint Martin au temps des Templiers par Les amis de Saint Martin L’église St Martin de style gothique, du XIIIᵉ siècle et du XVᵉ siècle est classée aux monuments historiques depuis 1910.

Elle vous ouvre ses portes pour découvrir le temps d’une après-midi ses trésors église Longjumeau 5 place de l’église 91160 Longjumeau Longjumeau 91160 Balizy Essonne Île-de-France 0164545904 Les Amis Saint Martin de Longjumeau vous propose la visite guidée » romancée » l’église Saint Martin au temps des Templiers le dimanche 17 septembre 2023 de 14 h à 17 h, visite toutes les heures. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 @les amis de St Martin Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Longjumeau Autres Lieu église Longjumeau Adresse 5 place de l'église 91160 Longjumeau Ville Longjumeau Departement Essonne Lieu Ville église Longjumeau Longjumeau

église Longjumeau Longjumeau Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longjumeau/