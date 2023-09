Concert de Syra de Tarade, Marion Jassaud et Gilles Treille – Eglise de la Croupte Eglise Livarot-Pays-d’Auge, 8 octobre 2023, Livarot-Pays-d'Auge.

Livarot-Pays-d’Auge,Calvados

Un concert gratuit de Syra de Tarade, Marion Jassaud et Gilles Treille est organisé le dimanche 8 octobre à 17h00 à l’église de La Croupte..

2023-10-08 17:00:00 fin : 2023-10-08 . .

Eglise La Croupte

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie



A free concert of Syra de Tarade is organized on Sunday, November 27 at 3:00 p.m. at the church of La Croupte

El domingo 8 de octubre, a las 17.00 horas, está previsto un concierto gratuito de Syra de Tarade, Marion Jassaud y Gilles Treille en la iglesia de La Croupte.

Ein kostenloses Konzert von Syra de Tarade, Marion Jassaud und Gilles Treille findet am Sonntag, den 8. Oktober um 17.00 Uhr in der Kirche von La Croupte statt.

Mise à jour le 2023-09-22 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité