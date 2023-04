Poteries de Ligron Association Potiers et Patrimoine de Ligron Eglise Ligron Catégories d’évènement: Ligron

Sarthe

Poteries de Ligron Association Potiers et Patrimoine de Ligron Eglise, 17 septembre 2023, Ligron. Poteries de Ligron Association Potiers et Patrimoine de Ligron Dimanche 17 septembre, 10h00 Eglise Entrée libre Du Ligron sera mis en scène à l’église de Ligron : poteries anciennes et contemporaines façon Ligron appartenant à des collectionneurs privés ou à l’association Potiers et Patrimoine de Ligron. Des panneaux de photos retraceront les plus belles céramiques exposées en janvier 2023 à la Flèche. Des livres et livrets sur le Ligron seront mis en vente pour les passionnés de notre beau patrimoine potier. Eglise 72270 Ligron Ligron 72270 Sarthe Pays de la Loire 06 11 74 52 17 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 Poteries de Ligron exposition « Association Potiers et Patrimoine de Ligron »

Détails Catégories d’évènement: Ligron, Sarthe Autres Lieu Eglise Adresse 72270 Ligron Ville Ligron Departement Sarthe Lieu Ville Eglise Ligron

Eglise Ligron Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ligron/

Poteries de Ligron Association Potiers et Patrimoine de Ligron Eglise 2023-09-17 was last modified: by Poteries de Ligron Association Potiers et Patrimoine de Ligron Eglise Eglise 17 septembre 2023 Eglise Ligron Ligron

Ligron Sarthe