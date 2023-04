Poteries de Ligron « Association Potiers et Patrimoine de Ligron » Eglise Ligron Catégories d’évènement: Ligron

Sarthe

Poteries de Ligron « Association Potiers et Patrimoine de Ligron » Eglise, 17 septembre 2023, Ligron. Poteries de Ligron « Association Potiers et Patrimoine de Ligron » Dimanche 17 septembre, 10h00 Eglise Entrée libre Visite commentée de l’église de Ligron et de son chemin de croix remarquable, façon poterie de Ligron, réalisé au XXème siècle par un maître potier de Malicorne sur Sarthe, Marcel GUERIN qui en fit don à la municipalité. Eglise 72270 Ligron Ligron 72270 Sarthe Pays de la Loire 06 11 74 52 17 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 Association Potiers et Patrimoine de Ligron

Détails Catégories d’évènement: Ligron, Sarthe Autres Lieu Eglise Adresse 72270 Ligron Ville Ligron Departement Sarthe Lieu Ville Eglise Ligron

Eglise Ligron Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ligron/

Poteries de Ligron « Association Potiers et Patrimoine de Ligron » Eglise 2023-09-17 was last modified: by Poteries de Ligron « Association Potiers et Patrimoine de Ligron » Eglise Eglise 17 septembre 2023 Eglise Ligron Ligron

Ligron Sarthe