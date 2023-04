Poterie, démonstration de modelage et de tournage d’une poterie à la corde Eglise Ligron Catégories d’évènement: Ligron

Poterie, démonstration de modelage et de tournage d’une poterie à la corde Eglise, 17 septembre 2023, Ligron. Poterie, démonstration de modelage et de tournage d’une poterie à la corde Dimanche 17 septembre, 10h00 Eglise Entrée libre Deux artistes potiers seront présents toute la journée, Annick GRANDJEAN fera du modelage et expliquera le mode de cuisson raku et Bernard VITOUR réalisera une poterie à la corde. Eglise 72270 Ligron Ligron 72270 Sarthe Pays de la Loire 06 11 74 52 17 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

