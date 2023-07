Concert « Ensemble Rejoyce » Eglise Lévignacq, 19 juillet 2023, Lévignacq.

Lévignacq,Landes

Issus du célèbre chœur de Trinity College, Cambridge, ces 9 jeunes chanteurs accostent dans les Landes en apportant avec eux toute la richesse de la polyphonie vocale anglaise, qu’ils mêleront aux mélodies de Maurice Ravel lors d’un concert interculturel qui s’annonce plein de joie ! Le programme traversera les siècles de tradition musicale anglaise, de la Renaissance à nos jours, avec les chefs-d’œuvre pour chœur de Byrd, Purcell, Britten, jusqu’aux Beatles. Un hommage à Maurice Ravel, natif du Pays basque voisin, sera rendu avec l’interprétation de ses Trois Chansons à 6 voix. Musique festive dans une British atmosphere authentique. Ensemble, rejoyce !

Participation libre.

Informations au 07 69 12 09 76.

2023-07-19 fin : 2023-07-19 22:00:00. .

Eglise Place de l’Église

Lévignacq 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



From the famous choir of Trinity College, Cambridge, these 9 young singers come to Les Landes, bringing with them all the richness of English vocal polyphony, which they will blend with the melodies of Maurice Ravel in a cross-cultural concert that promises to be full of joy! The program spans the centuries of English musical tradition, from the Renaissance to the present day, with choral masterpieces by Byrd, Purcell, Britten and even the Beatles. A tribute to Maurice Ravel, a native of the nearby Basque country, will be paid with a performance of his Trois Chansons à 6 voix. Festive music in an authentic British atmosphere. Together, rejoyce!

Free admission.

Information on 07 69 12 09 76

Procedentes del famoso coro del Trinity College de Cambridge, estos 9 jóvenes cantantes llegan a Les Landes trayendo consigo toda la riqueza de la polifonía vocal inglesa, que mezclarán con las melodías de Maurice Ravel en un concierto intercultural que promete estar lleno de alegría El programa recorrerá los siglos de la tradición musical inglesa, desde el Renacimiento hasta nuestros días, con obras maestras corales de Byrd, Purcell, Britten e incluso los Beatles. También se rendirá homenaje a Maurice Ravel, originario del vecino País Vasco, con la interpretación de sus Trois Chansons à 6 voix. Música festiva en un ambiente auténticamente británico. ¡Disfrutad juntos!

Entrada gratuita.

Información en el 07 69 12 09 76

Diese neun jungen Sänger, die aus dem berühmten Chor des Trinity College in Cambridge hervorgegangen sind, kommen mit dem ganzen Reichtum der englischen Vokalpolyphonie in die Landes. Sie mischen diese mit den Melodien von Maurice Ravel in einem interkulturellen Konzert, das voller Freude sein wird! Das Programm führt durch die Jahrhunderte der englischen Musiktradition, von der Renaissance bis heute, mit Meisterwerken für Chor von Byrd, Purcell, Britten bis hin zu den Beatles. Eine Hommage an Maurice Ravel, der im benachbarten Baskenland geboren wurde, wird mit der Aufführung seiner Trois Chansons à 6 voix gefeiert. Festliche Musik in einer authentischen britischen Atmosphäre. Gemeinsam neu erleben!

Teilnahme an der Veranstaltung ist frei.

Informationen unter 07 69 12 09 76

Mise à jour le 2023-07-10 par Côte Landes Nature Tourisme