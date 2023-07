Edith forever 1963-2023 Eglise Lestards, 5 juillet 2023, Lestards.

Lestards,Corrèze

Concert hommage à Edith Piaf à travers le concert Edith Forever 1963-2023, piano, voix et accompagnement Sylvie Ledoux.

Clément VERZI, finaliste The Voice 5, en tournée en Corrèze, sera également présent lors de ce concert pour interpréter 2 Duos avec Karin’K.

Tarif 15€, réduit 12€, en prévente à tarif réduit sur www.karin’k.fr.

Réservation : 06 42 05 12 58.

Eglise

Lestards 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Edith Piaf tribute concert Edith Forever 1963-2023, piano, vocals and accompaniment by Sylvie Ledoux.

Clément VERZI, finalist in The Voice 5, on tour in Corrèze, will also be on hand to perform 2 duets with Karin’K.

Price: ?15, reduced price: ?12, advance sales at reduced rate on www.karin’k.fr.

Booking: 06 42 05 12 58

Concierto homenaje a Edith Piaf con Edith Forever 1963-2023, piano, voz y acompañamiento de Sylvie Ledoux.

Clément VERZI, finalista de La Voz 5, de gira en Corrèze, también interpretará 2 duetos con Karin’K.

Precio: 15 euros, con descuento: 12 euros, venta anticipada de entradas a precio reducido en www.karin’k.fr.

Reservas: 06 42 05 12 58

Konzert zu Ehren von Edith Piaf durch das Konzert Edith Forever 1963-2023, Klavier, Stimme und Begleitung Sylvie Ledoux.

Clément VERZI, Finalist von The Voice 5, der gerade durch die Corrèze tourt, wird bei diesem Konzert ebenfalls anwesend sein und zwei Duette mit Karin’K interpretieren.

Preis: 15 ?, ermäßigt 12 ?, Vorverkauf zu ermäßigten Preisen unter www.karin’k.fr.

Reservierung: 06 42 05 12 58

