Orne Concert de l’Ensemble Instrumental SCHERZO Eglise Les Authieux-du-Puits, 25 novembre 2023, Les Authieux-du-Puits. Les Authieux-du-Puits,Orne Concert de l’orchestre de chambre. Au programme : œuvres de Delibes, Fauré, Gounod, Ketelbey, Schubert. Entrée gratuite, libre participation.

Eglise chauffée..

Eglise

Les Authieux-du-Puits 61240 Orne Normandie



Chamber orchestra concert. Program: works by Delibes, Fauré, Gounod, Ketelbey, Schubert. Free admission, free participation.

Church heated. Concierto de la orquesta de cámara. En el programa: obras de Delibes, Fauré, Gounod, Ketelbey y Schubert. Entrada libre, participación gratuita.

Iglesia caldeada. Konzert des Kammerorchesters. Auf dem Programm stehen Werke von Delibes, Fauré, Gounod, Ketelbey und Schubert. Eintritt frei, freie Teilnahme.

