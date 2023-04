CONCERT LES CASTAFIORES ET COMPAGNIE Église Lépanges-sur-Vologne Catégories d’Évènement: Lépanges-sur-Vologne

Vosges . la chorale en concert Les choristes de la MCL auront la joie de se produire en concert le dimanche 23 avril à 17h à l’église de Lépanges-sur-Vologne. « Les Castafiores & Compagnie », c’est leur nom, seront dirigés comme à leur habitude par Yves Orel et accompagnés au clavier pour l’occasion par Taeko Orel.

Venez donc les écouter et les soutenir, ce concert est en participation libre. +33 3 29 63 11 96 https://mclgerardmer.fr/ MCL Gérardmer

